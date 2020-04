«Je redécouvre le plaisir de la danse avec mon épouse»

Depuis le début du confinement, la vie du recteur de l'Université du Luxembourg, Stéphane Pallage, n'a pas beaucoup changé. C'est plutôt sa manière de travailler qui a évolué: «En attendant la reprise complète de nos activités, nous n'avons pas arrêté. Tout s'est très vite mis en place, entre le moment où le début du confinement a été acté et la poursuite des cours à distance. En un week-end, nous avons réussi à basculer à 100% en enseignement à distance, grâce à la bonne volonté de chacun», se félicite-t-il.

Les missions se font donc essentiellement depuis son domicile, mais l'activité est toujours aussi intense. «Les horaires de travail n'ont pas changé. Je me lève chaque jour à la même heure et je termine également ma journée à la même heure, détaille Stéphane Pallage. J'ai autant de rendez-vous qu'avant, mais on les gère à distance. Deux fois par semaine, je me rends à l'université pour le suivi de certains documents».

C'est surtout dans le plaisir de faire les choses simples et appréciées que la situation a évolué pour le recteur. «Nous prenons le temps de cuisiner avec mon épouse et on se fait aussi plaisir en redécouvrant le plaisir de danser à deux. J'ai aussi hâte de retrouver une vie plus normale et avoir le plaisir de serrer les mains de ceux avec qui j'apprécie de travailler. C'est un geste de la vie de tous les jours qui me manque beaucoup», conclut-il.

(Jean-François Servais/L'essentiel)