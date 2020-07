Johnson, nouveau tollé sur la gestion du virus

Boris Johnson a soulevé une vague de colère en estimant que les maisons de retraite étaient, de par leur négligence, responsables de la propagation du coronavirus dans ces établissements. «Nous avons découvert que trop de maisons de retraite n'ont pas vraiment suivi les procédures comme elles auraient dû», a déclaré le dirigeant conservateur, lundi.

Ces propos ont suscité l'indignation au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie avec plus de 44 000 décès de personnes testées positives, selon le bilan officiel.

«L'histoire est réécrite devant nous»

Le pays dénombre même plus de 54 000 morts en incluant les cas suspects de la maladie Covid-19, dont 14 852 en maisons de retraite en Angleterre et au pays de Galles, selon des chiffres publiés mardi par le bureau national des statistiques (ONS). Le bilan pourrait être plus lourd encore, avec une surmortalité de près de 30 000 morts parmi les résidents des maisons de retraite par rapport à l'année dernière, selon l'ONS, dont environ 20 000 attribuables au virus.

«C'était, au mieux, maladroit et lâche», a commenté Mark Adams, qui dirige le gestionnaire de maisons de retraite Community Integrated Care. «Je pense que l'histoire est réécrite devant nous, quand on pourrait lister des pages et des pages de manquements du gouvernement», a-t-il ajouté à la BBC.

Un ministre vole au secours de Johnson

Vic Rayner, directrice de la fédération National Care Home Forum, a regretté sur la BBC des propos «totalement déplacés» alors que les maisons de retraite du pays devaient «traiter une quantité extraordinaire de règles différentes provenant du gouvernement presque de manière quotidienne». Le ministre des Entreprises, Alok Sharma, a tenté de venir à la rescousse du chef du gouvernement, assurant qu'il ne «rejetait pas la faute sur les maisons de retraite».

«Ce que le Premier ministre faisait remarquer, c'est que personne ne savait quelles étaient les procédures correctes, parce que nous savons que l'ampleur des cas asymptomatiques n'était pas connue à l'époque», a-t-il précisé sur la BBC.

Critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson a été accusé aussi d'avoir été «trop lent» à réagir pour protéger employés et résidents des maisons de retraite.

