Infecté au covid-​​19, Pierre Menes peut sortir de l'hôpital

Je sors du covid pic.twitter.com/FXwOuvwE3Y — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 13, 2020

Le chroniqueur sportif Pierre Ménès a annoncé lundi qu'il sortait de l'hôpital après avoir contracté le coronavirus, qui l'a «totalement épuisé».

«Je suis à l'hôpital depuis mardi. Après pourtant un confinement très, très sage chez moi. J'ai été obligé d'appeler les médecins. J'étais totalement épuisé, avec des terribles diarrhées. Ce ne sont pas les symptômes habituels du Covid mais pourtant c'est bien le Covid que j'avais. J'ai été hospitalisé en fin de virus», a détaillé le consultant du Canal Football Club, l'émission foot phare de Canal+, dans un message vidéo posté sur Twitter.

«Là, l'ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi», a ajouté l'éditorialiste. Âgé de 56 ans, Pierre Ménès avait été sauvé en 2016 grâce à une double greffe d'un rein et d'un foie. Ce qui l'avait privé d'antenne pendant de longs mois.

