«Vite, nous devrions déjà être à la maison!»

«Quelle heure est-il? 22h59! Bon ben voilà on est hors la loi. On devrait déjà être à la maison. Désolé on doit vraiment vous laisser». Sur la Place d'armes à Luxembourg-ville, Juliette, Arthur et Lucas sont presque les derniers. Avec quelques restaurateurs qui sont en train de fermer. Ils auront poussé leur soirée jusqu'à la dernière minute. Car le Luxembourg est entré pour un mois sous couvre-feu.

Et si quelques exceptions sont prévues pour des raisons professionnelles, pour prendre soin d'une personne fragile ou pour promener son chien dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi, tout le monde doit être à la maison de 23h à 6h.

Dès 22h15 dans la capitale, certains pressaient le pas. Peur de rater son bus et de se retrouver hors délai. «On est allés manger et on rentre, lance Christian de Grevenmacher. On sort mais on fait attention. Certains beaucoup moins donc ça nous énerve un peu», poursuit-il.

«Même pas un quart de la clientèle»

Un peu plus loin Claudia, Rose et Béatrice ont changé leur programme. «On a tout avancé. On s'est retrouvé à 19h au lieu de 21h d'habitude. Si c'est pour le bien de tout le monde et que ça peut améliorer la situation pour Noël, on est prêtes à faire l'effort», expliquent les jeunes femmes venues d'Espagne, qui jugent les restrictions au Luxembourg «équilibrées».

Ce vendredi soir, ce n'est pas grande affluence en Ville. Les restaurateurs de la Place d'armes en témoignent. «Nous avons commencé depuis lundi à appliquer le couvre feu, raconte Hugo, employé de la Brasserie du Cercle. Nous fermons à 22h. Pour que le personnel ait le temps de rentrer. Il y a quand même des gens dans la rue. Peut être qu'ils profitent en se disant qu'il ne pourront bientôt plus du tout sortir. Mais on n'a même pas un quart de la clientèle qu'on devrait avoir. Nous faisons comme nous pouvons avec ce que nous avons».

«On sent le confinement venir»

«On a beaucoup moins de monde. Pour un vendredi soir faire une dizaine de couverts c'est difficile. Les gens viennent un peu plus tôt mais on ferme plus tôt», abonde un salarié d'un restaurant voisin. «C'est très dur. Pour les restaurants, le couvre-feu ne change pas grand chose. On perd quelques cafés et digestifs. Mais il n'y a plus de touristes, on souffre du télétravail. On ne reconnaît plus la ville», ajoute Alberto de la Bodega.

Attablés devant un bar plutôt animé près du Palais, Pierre, Sabry et Mandy savourent le fait de pouvoir encore aller boire un verre, rencontrer des gens. «Mais on accepte qu'il faut rentrer pour 23h pour le bien de tout le monde». La soirée se termine aussi pour Justine, Vanessa, Louane et Susana qui ont plutôt l'habitude de rentrer à 1h ou 2h du matin. «Mais là tout ferme à 22h. On a déjà de la chance par rapport à la France, on a encore un peu de liberté mais on sent le confinement venir».

Il est passé 23h. La police patrouille, les sirènes retentissent de temps en temps dans la ville haute. Il ne reste plus grand monde dans les rues. Quelques employés de bar qui rentrent et des sans domicile fixe qui ont trouvé le sommeil.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)