Le mystère de ces jeunes guéris et «recontaminés»

Peut-on être à nouveau infecté après avoir été guéri du coronavirus? Non, a longtemps affirmé la communauté scientifique en espérant même «l'immunité de groupe», ce moment où une majorité importante de la population (60 à 70%) a contracté le virus, ce qui entraîne la fin de l'épidémie.

Une théorie de plus en plus contestée que ces derniers résultats venus de Corée du Sud tendent à ébranler un peu plus encore. Les autorités sanitaires coréennes ont ainsi identifié 179 cas de «recontaminations». Des patients qui étaient considérés comme soignés ont en effet à nouveau été testés positif. Un phénomène qui inquiète dans ce pays d'Asie considéré comme celui qui a le mieux géré la pandémie.

«La durée de vie des anticorps protecteurs contre Covid-19 est très courte»

Chose surprenante, un quart de ces personnes sont des patients âgés de 20 à 29 ans, la majorité ont moins de 60 ans. Mais comment s'explique cette nouvelle contamination en moyenne 13 jours après la fin de la quarantaine imposée? La fiabilité des tests est la première raison avancée, mais il n'est pas impossible non-plus que la «charge virale» du coronavirus varie d'une semaine à l'autre. Des variations sur lesquelles les épidémiologistes travaillent sans relâche...

Le Dr. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique français, s'était également montré très prudent sur le processus d'immunisation. «La durée de vie des anticorps protecteurs contre Covid-19 est très courte. Des phénomènes de réactivation peuvent arriver», avait-il déclaré au Parlement français.

