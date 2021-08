Akhenaton est sorti de l’hôpital éprouvé par le virus

Selon une information du Parisien, Akhenaton est sorti de l'hôpital de la Timone, à Marseille, mercredi soir, après un passage en soins intensifs. Le chanteur du groupe IAM, infecté par la Covid-19, y avait été admis dimanche soir en détresse respiratoire. Akhenaton a retrouvé sa famille mais il est très éprouvé par l’expérience douloureuse qu’il vient de vivre.

Pour rappel, le rappeur marseillais à qui l’on doit notamment «Je danse le Mia» avait écumé les plateaux télé, ces derniers mois, pour dire tout le mal qu’il pensait du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire. Il y a moins d’un mois, Akhenaton avait posté une vidéo sur Twitter dans laquelle il déclarait: «Je le répète et je le redis depuis de nombreux mois, avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire à l’usure ou non dans le cas des soignants et d’autres métiers».

Il doutait que le virus soit dangereux

Et de poursuivre: «Nous aimerions que les gens qui ont tant soit peu de conscience, dans le corps médical, prennent enfin la parole, que les journalistes, qui vont dans un sens unique depuis un an et demi maintenant, qui ont une autre vue l’expriment aussi. Malheureusement, ces lois sont dangereuses pour tout le monde».

A l’été 2020, Akhenaton avait aussi émis des réserves sur la véracité de la pandémie mondiale, flirtant avec le complotisme: «Je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là», avait-il lâché sur Europe 1. Ses doutes ont sans doute été levés de manière douloureuse...

Ces dernières semaines, IAM avait été contraint d’annuler plusieurs dates de concert. En cause, l’apparition d’un cas contact au Covid-19 au sein de ses membres. L’identité de l’artiste en question avait été longtemps gardée secrète.

(L'essentiel)