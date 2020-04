Nabilla généreuse envers les victimes du virus

.@Nabilla fait gagner 10 000 euros à "Qui veut gagner des milliers ?" pour la @FondationHPHF et décide de doubler la mise par générosité donc 20 000 euros Bravo et merci #CeSoirChezBaba pic.twitter.com/o5gpVH03na— @TPMP (@TPMP) April 2, 2020

Invitée par Cyril Hanouna à participer à «Qui veut gagner des milliers?», une séquence de «Ce soir chez Baba», Nabilla a montré qu'elle avait un grand cœur (et un grand porte-monnaie). La maman de Milann a joué en faveur de la Fondation des Hôpitaux de Paris et de France et a remporté la somme de 10 000 euros.

Ravie de pouvoir donner de l'argent pour la bonne cause, Nabilla a alors décidé d'en faire plus. «On voulait rajouter quelque chose avec Thomas (NDLR: Vergara, son mari). On aimerait donner la même somme nous aussi aux Hôpitaux de France», a-t-elle dit. Grâce au couple, ce sont donc 20 000 euros qui seront versés à la Fondation.

Le geste de la jeune femme et de son homme a été salué d'un «Vous êtes exceptionnels» de Cyril Hanouna.

Quand @Nabilla reçoit un appel de Brigitte Macron qui la remercie pour son don de 10.000€ (en + des 10.000€ gagnés grâce à elle sur TPMP dans un jeu) pour les Hôpitaux de France ❤️



(le numéro visible est celui de l’Elysee disponible sur internet rien ne sert d’appeler) pic.twitter.com/pvwanfrAUP — RealTV Best FR (@RealTVBest) April 3, 2020

(L'essentiel/jfa)