Hope Hicks, proche de Trump et aussi positive

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu’il avait été testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Melania. Il s’est mis en quarantaine. Hope Hicks, proche conseillère de Donald Trump qui voyage régulièrement avec lui, avait été testée positive au coronavirus, quelques heures plus tôt. Le jeune femme de 31 ans était à bord d’Air Force One avec le président américain lorsqu’il s’est rendu mardi, à Cleveland, dans l’Ohio, pour participer au débat face à Joe Biden.

Traçage des cas contacts



La Maison-Blanche procède actuellement au traçage des cas contacts après l’annonce dans la nuit de jeudi à vendredi des tests Covid-19 positifs de Donald et Melania Trump. «Le traçage des cas contacts est en cours et les recommandations nécessaires seront faites,» a déclaré Judd Deere, porte-parole de l’exécutif américain.

Elle a également voyagé avec lui mercredi lorsqu’il s’est rendu dans le Minnesota pour un meeting de campagne. Quelques heures avant son test positif, le locataire de la Maison-Blanche avait confirmé que Hope Hicks, sa proche conseillère, avait été testée positive.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!