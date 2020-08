Le Luxembourg en avait assez d'être pénalisé

Être pénalisé par les restrictions d'autres pays parce qu'il est un bon élève du dépistage du Covid-19, le Luxembourg en a assez. Depuis jeudi, le gouvernement a donc décidé de ne plus publier les chiffres de tests (et cas positifs) des non-résidents. «Les efforts d'explication à différents niveaux, même des ministres Paulette Lenert, Jean Asselborn et du Premier ministre Xavier Bettel, sur la situation spécifique du Luxembourg et sa stratégie ambitieuse de dépistage, qui concerne aussi 200 000 frontaliers, ne sont pas pris en considération par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)», regrette le ministère de la Santé. De quoi fausser les comparaisons.

Or, les chiffres de l'ECDC valent au Luxembourg, qui teste 5,7 fois plus que son dauphin au classement européen, des restrictions ailleurs. Avec cette décision, le ministère de la Santé se défend de vouloir masquer la réalité des non-résidents présents chaque jour au Grand-Duché. «La stratégie de dépistage très large ne change pas, les non-résidents y resteront invités. Et la politique du ministère les prend en compte». Reste désormais à savoir quels pays lèveront leurs restrictions.

(L'essentiel/Nicolas Martin)