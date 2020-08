Arrêté parce que son masque... est un string!

On ne reste jamais longtemps sans nouvelles de John McAfee. Le retraité américain s’est indigné sur Twitter de son arrestation, lundi, dans un aéroport allemand. Son string noir en dentelle, porté sous forme de masque, est mal passé. Récalcitrant face aux autorités policières, il s’est pris un œil au beurre noir. «Ce n’était pas ma première confrontation avec la police allemande», a-t-il précisé sur Twitter.

John McAfee et sa femme Janice avaient auparavant vanté les vertus de leur solution do-it-yourself qu’ils estimaient plus sûre. Le couple a finalement pu regagner son domicile allemand, qui serait à Munich. Pionnier dans la chasse aux virus informatiques avec sa société McAfee, John McAfee est devenu un personnage controversé après sa retraite, notamment après une cavale très médiatisée au Belize où il était accusé de meurtre.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm