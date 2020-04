Les chocolats condamnés à rester dans les rayons?

Même si on a perdu la notion du temps, Pâques, c'est ce week-end! Pourtant la fête cette année ne ressemblera, c'est sûr, à aucune autre. Confinement oblige, les messes se font en streaming, les réunions de famille sont à oublier, comme les chasses aux œufs géantes organisées ça et là. Et pourtant dans les commerces, les rayons sont chargés de chocolats et de friandises. Les commandes étant passées depuis plusieurs mois, «la crise sanitaire actuelle n’avait pas d’impact, les stocks sont au même niveau que les années précédentes», confie un porte-parole de Cactus.

Mais le paradoxe est là. L'offre est grande alors même qu'on invite les gens à ne sortir que momentanément pour faire des courses de première nécessité. «Jusqu’à présent la ruée sur les articles de Pâques est encore assez modeste», admet-on chez Cactus. Du client à la distribution, c'est toute la chaîne qui est chamboulée. «Nous avons cessé la production de chocolat dès le début du confinement, aujourd'hui ce sont les stocks que l'on écoule», commente une source chez Oberweis, dont les magasins, hormis au City Concorde, restent ouverts.

«Une baisse d'activité de 70% sur la période par rapport à 2019»

«Les entreprises ont annulé ou reporté leurs commandes, nos distributeurs aussi. On peut tabler sur une baisse d'activité de 70% sur la période par rapport à 2019», explique Alexandra Kahn, directrice de la chocolaterie Genaveh, à Steinfort. Cette chocolaterie artisanale fonctionne avec 4 employés au lieu de 9 et a stoppé la production depuis mi-mars. Les ventes en ligne et le lancement d'un service de retrait des commandes permettent de sauver les meubles, alors que les enjeux sont importants à Pâques, comme pour les fêtes de Noël.

«Nous étions en plein développement, avec l'entrée sur le marché français et à l'aéroport du Findel juste avant sa fermeture», glisse Alexandra Kahn. S'il est trop tôt pour envisager les conditions d'une relance pour les chocolatiers et pour dresser un bilan du côté de la grande distribution, il est déjà acquis que Pâques ne sera pas un tremplin cette année. «Nous avons décidé de redistribuer une partie de ces chocolats de Pâques à nos collaborateurs et/ou partenaires externes, comme des associations», répond pour sa part Delhaize Luxembourg.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)