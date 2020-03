Tom Holland a trouvé la solution pour avoir des œufs

Predator, Ranger et Chestnut sont les nouveaux compagnons de Tom Holland. Le héros de «Spider-Man: Far From Home» a décidé d'adopter trois poules et les a présentées à ses abonnés sur Instagram. S'il a choisi de prendre des gallinacés plutôt que des chiens ou des chats, c'est parce qu'il ne trouvait plus d'œufs au supermarché en cette période de pandémie.

«Il n'y en a plus. Alors, on a pensé que pour résoudre ce problème, nous (NDLR: lui et son frère Harry) deviendrons la source des œufs et nous voilà propriétaires de poules», a-t-il indiqué dans une story. L'acteur britannique de 23 ans croise les doigts pour que ses nouvelles amies pondent rapidement, puisqu'il a pris la décision de ne plus sortir de chez lui après être tombé malade.

«Je me sentais bien hier, a-t-il confié samedi. Mais ce matin, quand je me suis réveillé, je me sentais très mal et je toussais». Il ne pense pas être atteint du Covid-19, mais il préfère être prudent. En attendant d'être à nouveau en forme, Tom passe plus de temps sur Instagram et montre un peu de son quotidien, ce qui réjouit ses fans.

(L'essentiel/jfa)