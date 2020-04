Ruée sur la Javel et les nettoyants au Luxembourg

La crise du coronavirus et le confinement ont changé certaines habitudes de consommation au Luxembourg, et les nettoyants sont devenus des produits très prisés. En cette période particulière, les achats de Javel ont été multipliés par 4, d'après un sondage effectué par Delhaize au Luxembourg.

Même chose pour les produits nettoyants, dont les volumes sont six fois supérieurs à d'habitude. L'enseigne y voit plusieurs raisons: le grand nettoyage de printemps «plus encore que les autres années, à l’ordre du jour en cette période», mais également l'absence forcée des femmes de ménages dans certains foyers.

Si cela n'apparaît pas dans l'étude de Delhaize, il y a fort à parier que la peur de voir le virus entrer à la maison incite les résidents à nettoyer davantage. Il ne s'agit pas là de la seule évolution. Les produits liés au bien-être sont également en forte augmentation: +50% pour les shampoings, colorations et soins pour la peau. «Ces évolutions s’expliquent notamment par la fermeture des salons de coiffure, de beauté et des enseignes spécialisées», indique Delhaize.

«Un pic énorme entre le 12 et le 18 mars»

Pas de variation en revanche pour le maquillage, et il semblerait que les hommes et femmes se rasent moins (-5 à -10% pour ces produits). «Les Luxembourgeois à la maison prennent soin d’eux mais laissent un peu de côté les apparences», écrit Delhaize.

Autre évolution importante, les personnes font davantage la cuisine et achètent donc plus de produits alimentaires. Avant le virus, les résidents préféraient déjà manger chez eux qu'à l'extérieur. La fermeture des restaurants a renforcé cette tendance. +80% pour la pâte feuilletée et les œufs, +100% pour le lait et même +150% pour la levure fraîche, les résidents se sont mis à cuisiner leurs propres tartes et desserts...

À noter que les premières ruées sur les produits non périssables au début de l'épidémie ont eu un impact non négligeable. Delhaize a ainsi observé une progression moyenne de 61% toutes catégories de produits confondues «avec un pic énorme entre le 12 et le 18 mars».

