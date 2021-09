Atteinte du Covid, Nicki Minaj renonce au Met Gala

Contrairement aux affirmations de plusieurs médias, si Nicki Minaj ne s’est pas rendue au Met Gala, qui a eu lieu le 13 septembre 2021, ce n’est pas parce qu’elle refuse de se faire vacciner contre le Covid-19. La rappeuse de 38 ans était bloquée chez elle à cause du virus, a-t-elle fait savoir sur Twitter. C’était la raison pour laquelle elle a également dû renoncer aux MTV Video Music Awards qui se déroulaient le jour précédent.

«Je me préparais pour les VMA, j’ai tourné une vidéo et devinez qui a eu le Covid? Savez-vous ce que cela fait de ne pas pouvoir embrasser ou tenir dans ses bras son bébé pendant plus d’une semaine? Un bébé qui n’est habitué qu’à sa maman», a écrit l’Américaine, dont le fils est né en septembre 2020, de sa relation avec Kenneth Petty.

Une artiste en colère

Ce qui a induit en erreur plusieurs personnes, c’est son message suivant, dans lequel Nicki critiquait le fait qu’il faille être vacciné pour se rendre au Met Gala. «Si je me fais vacciner, ce ne sera pas pour le Met. Ce sera quand je pense que j’aurai fait assez de recherches sur le sujet. J’y travaille», a-t-elle fait savoir, demandant à ses fans de faire attention et de porter un masque couvrant leur visage.

Et malgré plusieurs tweets dans lesquels elle recommandait aux gens de choisir la piqûre et déclarait qu’elle allait certainement le faire pour pouvoir partir en tournée, plusieurs sites, chaînes de télévision et autres radios ont titré sur le fait qu’elle refusait l’injection. En colère, l’artiste, poursuivie pour harcèlement, les a affichés sur son compte, les traitant de menteurs et les accusant de s’en prendre à elle parce qu’elle est noire.

(L'essentiel/jfa)