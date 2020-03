L'armée s'active aussi pour aider le nord du pays

Les quatre centres de soins avancés, annoncés par la ministre de la Santé dimanche, deviennent une réalité à travers le pays. Celui construit à Luxexpo The Box est opérationnel depuis lundi, celui à la Rockhal a ouvert mardi et accueillera des patients tous les jours, de 8h à 14h.

Mercredi matin, l'armée luxembourgeoise a publié deux photos sur les réseaux sociaux qui confirment que le centre de soins prévu à Ettelbruck, pour le nord du pays, prend forme également. Des installations médicales temporaires, destinées aux personnes présentant des symptômes de coronavirus et qui peuvent recevoir des premiers soins, sont donc installées à l'intérieur du Deichhalle, grande salle de culture et de spectacles.

A third health center has been set up at Däichhal in Ettelbruck. #COVID19 pic.twitter.com/u53vvhEnYT