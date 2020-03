Retour à l'entraînement! Les joueurs se sont présentés par groupe de deux en étant éparpillé sur les différents terrains existants. Guerreiro et Zagadou ont été les premiers à fouler la pelouse avec des exercices ballons et du vélo de fitness ... #bvb [RN] pic.twitter.com/ES31TXIOmM— Borussia Dortmund ???????? (@FranceBvb) March 30, 2020

Alors que la crise du coronavirus continue de frapper l'Europe, le Borussia Dortmund a repris le chemin de l'entraînement ce lundi. «Avec une grosse discipline, sans prendre le moindre risque», nous a confié l'entraîneur du BVB Lucien Favre, joint par téléphone.

«On a fait venir les joueurs individuellement à des horaires différents et sur des portions différentes de six terrains. Le but étant d'avoir un membre du staff technique par joueur. Ça demande une certaine organisation. Et ça prend du temps, a-t-il poursuivi. Les gars se sont changés dans des vestiaires séparés et se sont douchés chez eux pour la plupart».

«J'ai le sentiment que ce sera à huis clos»

En Allemagne, Dortmund n'est pas la première équipe à avoir retrouvé les pelouses. Wolfsburg et Leipzig l'avaient fait avant lui. «Les règles de confinement sont moins strictes que dans d'autres pays, explique l'entraîneur suisse. Et puis, même si la date de la reprise du championnat est aujourd'hui impossible à prévoir, il faut bien l'envisager, l'anticiper. On ne peut pas rester plusieurs semaines sans travailler».

Depuis l'arrêt de la Bundesliga, le 13 mars, les joueurs du BVB s'entraînaient surtout à domicile. «La musculation, la course et le vélo, c'est important. Mais au bout d'un moment, il faut toucher le ballon», lance Lucien Favre. Confiant quant à la reprise du championnat? «Personne ne sait combien de temps cette crise va durer. J'espère qu'on pourra aller au bout, répond-il. Mais si la Bundesliga repart, j'ai le sentiment que ce sera à huis clos. On se prépare à ça».

