La prostituée a le virus mais a reçu 13 clients

Alors que, depuis mardi dernier, la France a instauré des règles strictes en matière de confinement, une travailleuse du sexe a admis avoir reçu chez elle treize clients. Interpellée samedi à Annecy (Haute-Savoie), elle a également vendu ses charmes auparavant dans deux autres villes voisines, indique le «Dauphine Libéré».

Lors de leur contrôle, les agents ont découvert que la femme avait tous les symptômes du coronavirus. Un test médical a confirmé qu'elle était positive et extrêmement contagieuse. Son passeport confisqué, elle a reçu l'ordre de rester confinée chez elle - cette fois, sans compagnie - et devra ensuite s'expliquer sur ses activités. «Elle a pu contaminer ses derniers clients, qui ont dû rentrer chez eux et contaminer à leur tour leur famille», s'est insurgée la police. Celle-ci prévient: ceux qui bafouent les règles en vigueur et ont recours à une prostituée risquent une amende de 1 600 euros.

(L'essentiel/dra)