Le Luxembourg mal noté sur les cas de Covid-​​19

La stratégie du Luxembourg est à nouveau pointée du doigt par un classement du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Selon les derniers chiffres publiés dimanche, le Luxembourg détient le plus fort taux de contaminations au coronavirus par rapport à sa population. Selon ce classement, le Grand-Duché comptabilise en effet plus de 1 200 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. La Croatie, en deuxième position, dépasse à peine les 1 000 cas pour 100 000 habitants.

Bien qu'élevés, ces chiffres ont été remis dans leur contexte par le ministère de la Santé, qui a tenu à les nuancer, auprès de L'essentiel. «Concernant le taux de mortalité, le Luxembourg se situe dans la moyenne, et au niveau des tests, le Luxembourg figure parmi les pays qui en font le plus». En effet, le Grand-Duché a déployé de grands moyens en lançant une stratégie de tests à grande échelle au début de l'épidémie.

Le Luxembourg pénalisé

Une politique dont le Luxembourg a souvent été «victime», disait le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, en juillet dernier. Le pays teste plus, donc découvre davantage de cas. «Il isole aussi plus rapidement les cas positifs, et met en quarantaine les cas contacts étroits pour interrompre les chaînes d’infections», note le ministère. Un critère pris en compte par l'ECDC dans son classement.

En été, les résidents luxembourgeois avaient d'ailleurs été pénalisés, puisque interdits d'entrée par plusieurs pays de l'UE, en raison du nombre de cas élevés de Covid dans le pays. Des restrictions qui avaient poussé le gouvernement à ne plus évoquer le nombre de cas concernant les frontaliers, pour éviter d'être à nouveau stigmatisé. Le Premier ministre Xavier Bettel avait pris part au débat et avait défendu la stratégie luxembourgeoise. «On teste 20 fois plus que la France, 20 fois plus que la Belgique, plus de 10 fois plus que l'Allemagne. Si du coup on nous sanctionne parce qu'on est honnêtes, ce n'est pas non plus l'esprit solidaire que j'attends de mes collègues».

(mm/L'essentiel)