La chanson de trois virologues crée le malaise

«Oui, oui, oui, vaccinons-nous. Il n’y aura plus de Covid si tu nous aides, toi aussi!» C’est sur l’air de «Vive le vent» que trois virologues bien connus en Italie ont poussé la chansonnette sur Radio uno Rai, rapporte Ansa. Andrea Crisanti, Matteo Bassetti et Fabrizio Pregliasco espèrent ainsi encourager la population à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières lors des fêtes de fin d’année. «Si tu veux aller au bar et fêter dans la joie, les doses, tu dois faire», chantent encore les trois spécialistes, habitués des plateaux de télévision.

La prestation des virologues est devenue virale sur Twitter, où de nombreux internautes ont fait part de leur consternation, dénonçant un prosélytisme pro vaccin. «Voilà le niveau des "experts"», «J’ai tout de suite eu envie d’une dose. La mauvaise», «J’espère que c’est un fake», ont notamment réagi des utilisateurs de Twitter. Les critiques envers le service public ont également fusé: «On paie une redevance et ils diffusent ça», s’est insurgé un twitto.

(L'essentiel/joc)