La dernière trouvaille de Raoult pour éviter le Covid

Il s'était fait plutôt discret depuis l'échec de son combat pour la chloroquine, censée représenter le remède miracle contre le Covid-19. Le célèbre professeur français Didier Raoult continue néanmoins de poster des vidéos d'actualité sur sa chaîne YouTube.

Dans sa dernière publication, le savant évoque un nouveau moyen de prévenir l'apparition de la maladie: le Vicks Vaporub. Ce traitement d'appoint utilisé pour lutter contre les affections respiratoires banales (rhumes, toux, bronchites simples), aurait, d'après le scientifique marseillais, des vertus insoupçonnées contre le Covid-19. Didier Raoult assure qu'il n'a «pas de conflit d'intérêt» avec la marque.

«Vaporub ne doit être appliqué que sur la poitrine et la gorge»

Selon lui, de nombreuses molécules «qui ne coûtent rien et sont anodines» ont des effets bénéfiques contre le Covid. Outre la vaseline contenue dans le Vicks Vaporub, ce serait également le cas de la paraffine, de la cyclosporine ou encore de l'ivermectine.

La marque citée par le professeur Raoult s'est en tout cas montrée beaucoup plus sceptique, en rappelant les consignes d'utilisation du médicament, en contradiction avec les conseils du médecin français: «Comme mentionné sur l’étiquette, Vaporub ne doit être appliqué que sur la poitrine et la gorge pour soulager la toux, et sur les muscles et les articulations pour les courbatures. Il ne doit pas être utilisé sous ou dans le nez, dans la bouche ou ingéré».

