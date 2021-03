«Un principe nous guide pour définir nos actions (…) et il doit continuer de le faire: c’est la confiance dans la science. C’est d’écouter celles et ceux qui savent». Le 12 mars 2020, lors de sa première allocution télévisuelle consacrée au Covid-19, Emmanuel Macron martelait qu’il se fiait totalement aux avis des experts scientifiques pour prendre ses décisions. C’est d’ailleurs sur cette base que le président français avait décidé de fermer les écoles et de décréter un confinement national.

Force est de constater que le vent a rapidement tourné, rappelle Le Monde. En avril 2020 déjà, Emmanuel Macron annonçait la réouverture des écoles pour le mois de mai, contre l’avis du conseil scientifique. Le président français semble vouloir se passer de plus en plus des recommandations des experts, ce qui force l’admiration de son entourage. Les proches du chef de l’État soulignent en effet que celui-ci a suivi plusieurs travaux de recherche sur le Covid-19, et qu’il est capable de challenger son ministre de la Santé ou les scientifiques lors de réunions.

«Il consulte toutes les études, dès qu’elles sont publiées. Au point que, parfois, le président peut en évoquer une que les experts en face de lui n’ont même pas lue», raconte un participant émerveillé. «Le président est devenu épidémiologiste», lâche un proche. Une boutade qui a fait son petit effet sur Twitter. Avec le hashtag #EmmanuelMacronFacts, les internautes s’en donnent à cœur joie pour se moquer du président français et de son apparente toute-puissance. Une tendance inspirée des célèbres blagues sur Chuck Norris, dont les internautes louent les qualités surhumaines.

(L'essentiel/joc)