Non, cette carte n'indique pas la fin du confinement

Depuis le début de la crise du coronavirus, de nombreux lecteurs nous contactent après avoir reçu des messages via WhatsApp, Facebook ou d'autres réseaux sociaux. «Est-ce que cette histoire est vraie?», «Pourquoi n'en parlez vous pas?» ou encore «Il faudrait dire aux gens que c'est une fake news», nous disent nos lecteurs. Ici, on vous démêle le vrai du faux.

Non, cette carte ne montre pas le calendrier du déconfinement en France

Depuis ce lundi 6 avril, les internautes partagent avec enthousiasme une carte colorée de la France, divisée par zones territoriales. Ce document est censé montrer le calendrier de déconfinement «en trois étapes» dans le pays. Trois dates y figurent: le 4, le 11 et le 18 mai selon les régions. Bien que les logos des ministères français de l'Intérieur, de la Santé et de la Défense figurent dans certaines versions de cette carte, il s'agit d'un faux document, écrit 20minutes.fr. Cyril Hanouna a relayé cette fausse information en direct dans son émission, tout en précisant qu'il ignorait si c'était «du lard ou du cochon».

Chapeau surtout pour avoir coupé le passage où Hanouna révèle sa source : "un sms"."Je sais pas si c'est une bonne info mais c'est une info qui tourne".Dingue. pic.twitter.com/qwdyOnmIzk— Bastien (@azerty774) April 6, 2020

En parallèle, la préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord démentait cette information.

#FakeNews Une fausse carte de France indiquant des "prévisions de déconfinement" par région circule actuellement. Elle contient les logos de plusieurs services de l'État. Il s'agit d'un faux. ❌ Merci de ne pas la relayer ! Suivez les comptes officiels.#desinfox pic.twitter.com/dUkUK4XHnv— Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) April 6, 2020

Non, 100% des Islandais n'ont pas été testés

Plusieurs messages postés sur Twitter cette semaine affirment que l'Islande a dépisté, ou est en mesure de dépister, toute sa population au Covid-19. C'est faux. En réalité, à ce jour 3,5% de la population a été testée selon le gouvernement. L'Islande procède à un dépistage massif en proposant en moyenne 582 tests chaque jour depuis la mi-mars. Mais à ce rythme, il faudrait plus d'un an et demi pour tester l'ensemble des habitants.

Non, la patinoire de Mulhouse n'a pas été transformée en morgue

De nombreuses publications sur les réseaux sociaux affirment que la patinoire de Mulhouse, ville dont la région est l'un des foyers majeurs du nouveau coronavirus en France, a été transformée en morgue pour accueillir les corps des personnes décédées. C'est faux, ont expliqué à l'AFP la mairie et le club de hockey des Scorpions de Mulhouse, qui s'entraîne habituellement à la patinoire.

Non, personne n'a jamais parlé de ce virus

Un étrange message de mise en garde a inondé les réseaux sociaux et particulièrement sur WhatsApp, jeudi. Il est question d'une dangereuse vidéo intitulée «Dance of the Dad»: elle contiendrait un virus qui effacerait les données de son téléphone si on l'ouvre. Faux: il s'agit d'une vieux hoax datant de 2015, qui parlait alors d'une vidéo intitulée «Dance of the Pope». Déjà repris et adapté en 2018, ce canular a été remis au goût du jour dans un contexte particulièrement tendu. Comme dans ses versions précédentes, ce message évoque une diffusion à la radio. Or, comme l'explique Franceinfo, aucune chaîne n'a jamais parlé de ce virus, si ce n'est pour expliquer qu'il s'agit d'un «fake».

Non, le coronavirus n'a pas été fabriqué en France

Dans une vidéo massivement partagée mercredi, un homme affirme que le nouveau coronavirus a été volontairement créé par l'institut Pasteur. Il brandit pour preuve un brevet, déposé en 2004 par l'institut Pasteur sous la référence EP1694829B1. Sur celui-ci figure l'inscription «Nouvelle souche de coronavirus associé au Sras et ses applications», l'Institut Pasteur a dû publier un communiqué pour démentir. C'est «une fake news tout à fait fantaisiste», balaie Olivier Schwartz, responsable de l'unité «virus et immunité» à l'Institut Pasteur. Si le brevet EP1694829B1 est authentique, il porte sur un virus différent du nouveau coronavirus détecté pour la première fois en Chine, il y a quelques mois. «Il n'y a pas un coronavirus, il y en a au moins 7», rappelle M. Schwartz.

❌Non, le nouveau coronavirus n'a pas été inventé par l'@institutpasteur, contrairement à ce qu'affirme une vidéo virale très partagée depuis ce matin :1.Le brevet déposé en 2004 porte sur un autre coronavirus. 2.Breveter n'est pas créer. https://t.co/RKT7CBvpCo #AFP 1/8 pic.twitter.com/FZksvLac31— AFP Factuel (@AfpFactuel) March 18, 2020

Non, la France ne se prépare pas à la «troisième guerre mondiale»

Frissons d'effroi, lundi parmi les internautes français. Plusieurs vidéos montrant des camions militaires coincés dans une rue de Charenton (région parisienne) ont fait naître toutes sortes de théories et spéculations. «On dirait la troisième guerre mondiale», peut-on lire en légende d'un de ces tweets. Mais le convoi militaire immortalisé à Charenton n'avait rien à voir avec le coronavirus. Il s'agissait en fait d'un «mouvement logistique», a fait savoir un porte-parole du ministère des Armées.

Non, cette vidéo ne montre pas l'origine du nouveau coronavirus

Ces images (ci-dessous) diffusées massivement au début de la crise en Chine se voulaient la preuve que l'appétence de certains chinois pour les animaux exotiques est à l'origine du nouveau coronavirus. Cette vidéo a en réalité été prise en 2016 dans l'archipel du Pacifique de Palau par un blogueur. Peu de médias ont par la suite relayé cette information.

(L'essentiel/utes)