Les départements du Grand Est passent au vert

Alors que le gouvernement français lance ce jeudi l'acte 2 du déconfinement en assouplissant largement les restrictions sur les déplacements, les cafés et restaurants et les parcs, à partir du 2 juin, le ministre français de la Santé a annoncé le passage de la région Grand Est en vert.

Cela signifie que les restaurants et bars vont pouvoir rouvrir dans tous les départements du Grand Est, à partir du 2 juin, de même que les lycées. Par ailleurs, la limite de déplacement de 100 km sera abandonnée à partir de la même date. Les piscines, gymnases et salles de sport pourront également rouvrir le 2 juin. Il faudra encore un peu patienter en ce qui concerne les cinémas et les colonies de vacances (22 juin). «Les rassemblements resteront limités à 10 personnes» dans l'espace public jusqu'au 21 juin, a encore précisé l'exécutif.

Des restrictions en Île-de-France, Guyanne et à Mayotte

«Nous avons décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones», a indiqué le Premier ministre, Édouard Philippe. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé que «toutes les écoles et collèges seront ouverts en juin». L'épreuve orale du bac de français n'aura pas lieu, le contrôle continu sera appliqué.

Les dernières restrictions ne s'appliqueront plus qu'à l’Île-de-France, qui deviendra orange et non plus rouge, tout comme la Guyane et Mayotte. Si l’évolution de la pandémie est positive ces quinze prochains jours, la région parisienne pourrait elle aussi basculer en vert le 22 juin.

