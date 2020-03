Deux footballeurs confinés font une virée en voiturette

A-League 2020, Wellington Phoenix, Tim Payne, quarantine, drink driving, https://t.co/nqYnapptnE — T-10 World News (@T10WorldNews) March 26, 2020

Le milieu néo-zélandais et son compatriote gardien de but Oliver Sail, passager à bord du véhicule, risquent de très lourdes sanctions pour cette escapade dans la nuit de lundi à mardi. Les Phoenix, une équipe basée à Wellington, se trouvaient alors à l'isolement à Sydney dans l'espoir de jouer leurs matchs de A-League si ce championnat qui rassemble des équipes australiennes et néo-zélandaises reprenait à huis clos.

L'aggravation en Australie de l'épidémie du nouveau coronavirus a cependant réduit ces espoirs à zéro et les Phoenix sont finalement rentrés mardi en Nouvelle-Zélande. Tim Payne, un international néo-zélandais de 26 ans, a raconté que ses coéquipiers et lui avaient arrosé leur ultime soirée australienne, lundi dans leur lieu de résidence dans le nord de Sydney. Oliver Sail et lui ont alors décidé de faire une virée en voiturette.

«C'est évidemment une erreur de ma part»

Tim Payne a affirmé que le duo avait été intercepté par la police, tout en niant les informations selon lesquelles ils auraient été formellement arrêtés. Des médias rapportent que cette escapade a pris fin à environ cinq kilomètres de la résidence des joueurs et que Tim Payne a été contrôlé positif à l'éthylotest. «Je suis profondément désolé et profondément gêné», a déclaré M. Payne sur une radio néo-zélandaise.

«J'assume totalement la responsabilité de mes actions et de ce qui s'est passé ce soir-là (...) J'accepte totalement qu'il y aura des répercussions. C'est évidemment une erreur de ma part, le genre de chose que l'on souhaiterait pouvoir annuler». La fédération australienne de football, qui gère la A-League, a annoncé une enquête. Les Wellington Phoenix ont confirmé qu'un incident impliquant MM. Payne et Sail avait eu lieu, en expliquant que des enquêtes étaient en cours.

(L'essentiel/afp)