«On croyait qu’avec deux doses, ce serait plus simple»

Le régime 2G+ (3e dose ou autotest) chamboule le secteur horeca. Dans la restauration rapide, une grande partie des clients prennent «à emporter». «Nous avons beaucoup de clients jeunes qui vont manger là où ils peuvent. Certains jours, les files d'attente sont longues.», confiait Éric Schmuck directeur du McDonald's de la place d'Armes. Une situation qui rappelle mars dernier quand de nombreuses personnes mangeaient sur le mobilier urbain du centre-ville. «Même si la vaccination avance, cette 3e dose, beaucoup ne l’ont pas encore», poursuivait le responsable.

«On croyait qu'avec deux doses, ça allait être plus simple, mais non!», dénonçait Isabelle, obligée de manger en famille en terrasse en décembre, sa sœur n'ayant pas encore reçu le certificat de sa récente deuxième dose. Certains dénonçaient la confusion ambiante. «Je trouve qu’il vaudrait mieux indiquer partout où c’est 2G+ et ou c’est 2G», disait Aissa.

«Cela devient un peu n’importe quoi»

«Hier on a mangé dans un resto ou c’était 2G. Cela devient un peu n’importe quoi. Il faut clarifier les choses. S’il faut faire un autotest par exemple pour aller au McDo, ce n’est plus de la restauration rapide et dans certains restaurants, il faudra payer ces tests. De nombreux restaurants devaient mardi faire preuve de beaucoup de pédagogie face à des clients parfois très remontés. D’autant que certains établissements étaient en rupture de stock d’autotests et forcés de demander aux clients d’apporter les leurs.

Pas au Grand Café, sur la place d’Armes où Inès, de Metz faisait son autotest avant d’entrer. «Je trouve ça pas mal, c'est plus sécurisant. Ce n’est pas si long à faire», disait-elle. «On perd un peu de temps, mais c'est mieux que d'être fermés», estimait pour sa part Vanessa Vukic la directrice du restaurant qui a dû racheter un gros stock d'autotests en attendant «avec impatience» ceux fournis par l'État. «On a fait trois pôles de tests et on dédie deux personnes dès que ça chauffe, donc ça va assez vite. Nos clients doivent avoir le temps de faire le test et de prendre du temps à table».

(nm/L'essentiel)