Les piétons, lésés de la deuxième phase des tests?

«C'est quand même plus pensé pour les voitures», sourit une des personnes chargées des prélèvements au centre de tests du P+R Bouillon. Alors que lors de la première phase de la campagne de tests massifs, trois des 17 sites étaient aménagés pour les piétons et les cyclistes aux Rotondes, à Belval et au Kirchberg, seul celui de Bouillon est présenté comme un hybride entre voitures et piétons.

Sur place, des bancs sont installés sur le côté de la grande tente sous laquelle passent aussi les voitures. Au printemps et au début de l'été, les Rotondes étaient entièrement dédiées aux piétons. Et ça fonctionnait plutôt bien. «Les Rotondes ont démontré le besoin et le succès d'un accès piéton», confirme une porte-parole du ministère de la Santé à L'essentiel. Mais elles «n'étaient plus disponibles pour une utilisation dans le cadre» de la campagne de tests. «La direction de la Santé a dû trouver une autre solution. Avec les partenaires, il a été décidé d'offrir un accès piéton au parking Bouillon», un site «relativement central».

«Une efficacité remarquable»

D'ailleurs, le nombre total de centres de tests a été réduit à huit, pour cette deuxième phase qui doit durer plusieurs mois et lors de laquelle 1,5 million de dépistages doivent être réalisés. «La phase 2 a pris en compte les expériences de la phase 1 et propose un nombre total de 53 000 tests par semaine, répartis de façon stratégique». C'est sur base de ce nombre de tests que le nombre de stations nécessaires a été décidé. «Une analyse des flux et une répartition géographique ont donné naissance à 8 stations et 1 station à l'aéroport». Une stratégie également décidée selon des critères économiques. «Il s'agit d'un budget conséquent qu'il convient de gérer en bon père de famille et de manière efficiente». Pour mémoire, un peu plus de 60 millions d'euros ont été débloqués pour la deuxième phase des tests.

Les huit centres sont donc essentiellement dédiés à la voiture. «Le concept a prouvé une efficacité remarquable pour gérer ces grands flux en maintenant les distances «sauf lors du prélèvement», souligne la porte-parole. Mais quoi qu'il en soit, les piétons ne se feront pas jeter dehors s'ils viennent dans un autre centre que celui de Bouillon. «Si une personne avec rendez-vous se présente au centre de prélèvement sans voiture, le prélèvement sera fait de la même manière qu'au parking Bouillon. Chaque personne avec un rendez-vous pourra réaliser son test».

