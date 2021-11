De nouvelles mesures dans les écoles

Si le ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch se voulait rassurant dans sa réponse parlemantaire transmise jeudi, il a toutefois décidé de passer à l'action au vu de la reprise de l'épidémie.

Vendredi, il a annoncé un renforcement des mesures. Ainsi, les élèves ne devront plus faire deux mais trois tests rapides par semaine. En revanche, assouplissement en vue en cas de cas positifs dans la classe: elle ne sera mise en quarantaine qu'après trois cas positifs et non plus deux si les élèves font des tests tous les jours.

Le masque ne redeviendra obligatoire que si un cas positif a été détecté dans la classe.

Le gouvernement a longuement analysé la situation ce vendredi et devrait se réunir à nouveau lundi pour sans doute annoncer de nouvelles mesures.

(L'essentiel)