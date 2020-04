Les pénuries différentes dans le monde

Bières, gousses d'ail ou outils de jardinage: les pénuries racontent comment s'occupent les millions d'êtres humains confinés et comment tournent leurs sociétés.

La palme de la rumeur la plus cocasse revient sans doute à l'Afghanistan, où le prix du thé noir a triplé pendant quelques jours du fait d'une rumeur sur ses vertus curatives impliquant un bébé à moustache et une prédiction non homologuée par les médecins.

Remèdes?

«Je suis venu vous dire que le thé noir soigne le Covid-19», voilà en substance ce que racontait ce bébé moustachu, telle que la rumeur a couru sur Facebook sur fond de superstitions tenaces dans le pays. Si, en Afghanistan, on boit du thé, au Mexique, on ne renoncerait pour rien au monde à sa bière.

Quand début avril, les deux géants nationaux --Heineken et Grupo Modelo qui produit la «Corona»-- ont cessé de brasser, les aficionados se sont rués sur les packs en vente et les internautes sur leurs claviers. #ConLaCervezaNo, «La bière on n'y touche pas», ont-ils tweeté par milliers.

Augmentations

Le Sri Lanka, lui, a interdit alcool et cigarettes pendant le confinement. Depuis le 20 mars, c'est donc le sucre qui est introuvable, parce qu'il a été raflé par des chimistes en herbe ayant transformé leur arrière-cuisine en atelier de distillerie de «kasippu», l'alcool local. Avec de juteux revenus à la clé.

Alors, de Sofia à Tunis, en passant par Bucarest et Caracas, les décoctions et autres potions de grand-mères ont fait grimper les prix de l'ail, du citron, du gingembre et autres épices censées être LE remède miracle au Covid-19. Pour chacun de ses ingrédients pourtant, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est formelle: aucun effet bénéfique n'est prouvé.

(L'essentiel/afp)