«Il a un corps mieux entretenu que le mien»

La scène est en passe de devenir culte. Lundi à Melun (Seine-et-Marne), le ministre français de la Santé a donné l’exemple en se faisant vacciner contre le Covid-19. Devant une forêt de caméras, Olivier a tombé la chemise, révélant torse et biceps musclés. Au moment de se faire administrer une dose du vaccin AstraZeneca, le neurologue a joué les solides gaillards: «Vous me dites quand vous piquez?», a-t-il demandé à l’infirmière, qui avait déjà commencé l’injection. «Ah ben!» a rétorqué le ministre, feignant plus ou moins bien la surprise. «Super rapide!», s’est ensuite enthousiasmé Véran, assurant qu’il n’avait «rien senti».

Ces images ont follement amusé les utilisateurs de Twitter, relève Madame Figaro. De nombreux internautes ont rendu hommage à la plastique du ministre, certains se sont gentiment moqués de sa pudeur et d’autres ont imaginé les suites de cette vaccination.

Une efficacité en question

Les experts de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) examinaient lundi le vaccin d’AstraZeneca et Oxford. Son efficacité pour les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus est remise en question. L’Afrique du Sud est même allée jusqu’à suspendre sa campagne d’immunisation.

Le vaccin AstraZeneca/Oxford, que le Royaume-Uni a été le premier à administrer massivement à sa population dès décembre, a déjà été approuvé par plusieurs autres pays et par l’Union européenne. Mais certains gouvernements ont préféré le recommander uniquement pour les moins de 65 ans voire 55 ans, faute de données suffisantes sur son efficacité pour les personnes plus âgées.

(L'essentiel/joc)