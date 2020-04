Le cliché émouvant d'un policier avec un jeune autiste

Il est facile de se perdre dans les rues de Naples (sud), et la police locale en sait quelque chose. Dimanche dernier, un jeune homme autiste se promenait dans la ville avec sa famille quand il s’est égaré dans les méandres de la ville. Paniquée, sa mère a alerté les forces de l’ordre, qui sont parties à la recherche du mineur.

Les policiers ont retrouvé le garçon rue Nardones, et ont réussi à le tranquilliser avant de le ramener à l’endroit où sa mère l’attendait. Un officier a été photographié de dos, tenant le jeune homme par la main et le guidant patiemment à travers les rues napolitaines. L’image a été publiée mardi sur la page Facebook de la police locale et repérée par le Huffington Post.

«Cette photo (…) m’a profondément ému et témoigne de la façon dont, plus que jamais, la police locale veut être proche et solidaire de notre communauté», a réagi Ciro Esposito, commandant du corps. Ce cliché a redonné le sourire à de nombreux internautes, qui ont salué le travail des forces de l’ordre en cette période de crise.

(L'essentiel/joc)