Vers un report ou une annulation des soldes?

Il est probable que les soldes d'été ne se déroulent pas aux dates prévues, du 26 juin au 25 juillet prochain. La saison des bonnes affaires pourrait bien être reportée pour permettre aux commerçants de se refaire une santé après les fermetures imposées par le confinement. Une réflexion en ce sens est en cours, confirme à L'essentiel le directeur adjoint de la confédération luxembourgeoise de commerce (clc) Claude Bizjak.

«Les soldes, c’est traditionnellement pour déstocker ce qui reste d’une collection. On peut le faire si on a eu des revenus raisonnables sur la collection. Là, mathématiquement c’est impossible». En effet, les magasins sont fermés et ne vendent rien, en ce moment. Et font donc face à des problèmes de trésorerie. «Ils n’auront pas les fonds pour acheter les collections d’été. La situation est dramatique».

«On a des idées pour faire les soldes autrement, on va sans doute le faire. Des voix se font entendre en ce sens», poursuit le directeur adjoint. Du coup, report ou annulation. «On décidera quand on sait à quel moment on peut rouvrir, ce sera en fonction de l'évolution de la situation et de quand ça va redémarrer. Mais les clients aiment ce moment et les commerçants aiment faire plaisir à leurs clients». De son côté, le ministère de l’Économie indique qu’il est ouvert à la discussion sur le sujet.

(jw/L'essentiel)