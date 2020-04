Un judoka de 37 ans est mort du coronavirus

Derrière la terrible crise sanitaire qui touche le monde, des portraits de victimes qui interpellent... Cyril Boulanger, 37 ans, «n'avait pas du tout le profil de ce qu'on croyait être les victimes du Covid-19», écrit Le Parisien en citant un de ses collègues de la RATP.

Et pourtant, ce père de famille de 37 ans a succombé à l'épidémie de coronavirus, dimanche. Agent de sûreté sur le réseau de transport en commun parisien, il avait deux enfants de 11 ans et 18 mois seulement... Ironie du sort, le syndicaliste avait alerté plus tôt en demandant des mesures strictes, après que plusieurs cas de coronavirus aient été identifiés au sein d'une unité de police, à la gare de Lyon, à Paris.

⚰️ Repose en paix Cyril, nous sommes très tristes et furieux de perdre notre ami et collègue GPSR que nous aimions particulièrement#COVID19 pic.twitter.com/Xa75YKRu05 — SUD-RATP ®️ (@SudRatp) April 5, 2020

C'est à cet endroit même que lui et ses collègues travaillaient... Rien ne dit que l'homme a été contaminé à son travail. Mais son décès rappelle que la maladie peut être fulgurante, même chez ceux qui sont a priori sportifs et en bonne santé. Ancien gendarme, le Français était judoka de haut niveau, champion de France dans la catégorie vétérans...

Cyril Boulanger avait été hospitalisé la semaine dernière, à Lille, dans un état grave. Placé en réanimation, il a finalement perdu son dernier combat. Des hommages lui ont été rendus sur les réseaux sociaux, ainsi que sur son lieu de travail, où une minute de silence a été observée. Une cellule psychologique a également été mise en place.

(th/L'essentiel)