Les anti-​​pass sanitaires manifestent encore

Aux cris de «Liberté, liberté!», des dizaines de milliers de personnes manifestent dans les rues de France samedi après-midi, contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions, ont constaté des journalistes de l'AFP. Plusieurs milliers de personnes, réparties en au moins trois rassemblements, ont commencé à manifester en début d'après-midi à Paris.

La vaccination avance



Avant même l'adoption des mesures de durcissement, leur simple annonce par le président Emmanuel Macron a accéléré la vaccination: 58% de la population totale (39 millions de personnes) avaient vendredi reçu au moins une dose (et 48% sont complètement vaccinés), contre respectivement 53% et 40% le 10 juillet.

Essentiellement constitué de «gilets jaunes», un premier cortège s'est élancé peu après 14h de la Place de la Bastille. Des incidents sporadiques ont opposé policiers à moto et manifestants, selon des journalistes de l'AFP. Sur la place du Trocadéro, plusieurs milliers de personnes, rarement masquées, se sont réunies à l'appel de Florian Philippot. «Vous êtes des milliers», a lancé le Président des patriotes et ex-n°2 du RN. Enfin, un 3e cortège, composé de quelques centaines de personnes a quitté les abords du Conseil d'État.

«Si le contexte était différent...»

Ces manifestations en ordre dispersé interviennent alors qu'une très large majorité de français (76%) approuve la décision du président Emmanuel Macron de rendre obligatoire la vaccination pour les personnels soignants et d'autres professions, avec sanctions à la clef, selon un sondage Elabe pour BFMTV le 13 juillet. L'extension du pass sanitaire (vaccination complète ou test négatif récent) recueille aussi une majorité d'approbations.

Le pass sanitaire, «nous nous en serions bien passé si le contexte était différent», a dit le ministre de la Santé Olivier Véran, face à des lecteurs du Parisien. «On y mettra fin à la minute où nous le pourrons», a-t-il promis. En dehors de Paris, des rassemblements ont lieu dans plus d'une centaine de villes en France. Samedi dernier, plus de 110 000 personnes avaient manifesté dans toute la France contre la vaccination, la «dictature» ou le pass sanitaire, dont 18 000 à Paris réparties en plusieurs cortèges et 96 000 dans le reste du pays.

