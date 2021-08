Hospitalisé, Daniele De Rossi défend le vaccin

Ancien adjoint de Roberto Mancini, coach de la Squadra azzurra victorieuse du dernier Euro, Daniele De Rossi est revenu dans un long entretien poignant à La Gazzetta dello Sport sur son hospitalisation à Rome en avril dernier, après qu’il avait contracté le Covid-19. Il en a profité pour tirer à boulets rouges sur les manifestations antivaccins.

Quatre mois après avoir contracté le virus en sélection, l’ancien capitaine emblématique de l’AS Roma a décidé d’expliquer au quotidien aux pages roses la peur qu’il a ressentie. Celui qui a intégré le staff de Mancini en mars dernier avait été testé positif en Bulgarie durant un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec l’Italie, victime du cluster qui avait touché toute la sélection.

«J’ai été sous oxygène pendant quatre jours»

«J’ai été immédiatement malade avec une forte fièvre, mais je l’ai sous-estimée, explique-t-il. J’avais lu qu’à mon âge, 37 ans, vous aviez au plus trois jours de fièvre. Au lieu de cela, la température est montée crescendo. J’ai vécu trois phases: la première, épuisante, avec de vrais malaises: la toux toute la journée et des nausées. La seconde, de peur: à l’hôpital de Spallanzani (à Rome) les médecins, que je ne cesserai jamais de remercier, ont changé de visage. J’ai été sous oxygène pendant quatre jours. La troisième phase a été celle de l’attente: une fois les symptômes passés, je suis resté positif pendant 18 jours, sans pouvoir sortir.»

Et de poursuivre: «Je suis vacciné et je n’ai jamais été contre. Je peux comprendre les personnes âgées qui ont peur des réactions, mais les manifestations de ceux qui parlent de complots et nient le Covid, je les considère comme de la pure folie. Avoir des gens autour de soi qui pensent ainsi, cela fait peur. Le vaccin, c’est le seul moyen de reprendre une vie normale. Les obligations et les impositions me rendent toujours malade. On ne peut pas toucher à la démocratie, mais ta liberté de choisir ne peut pas affecter ma santé.»

Au cours de cet entretien fleuve avec le quotidien italien, Daniele de Rossi confirme également son départ de la Nazionale. «Je veux entraîner désormais, je me sens prêt», ajoute-t-il, sans pour l’instant révéler d’éventuelles touches auprès de clubs, notamment en Serie A.

(L'essentiel/Sport-Center)