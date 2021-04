«Prenons l’habitude de faire un autotest rapide»

Faire un autotest rapide va-t-il devenir une norme au Luxembourg? C’est en tout cas un objectif pour le gouvernement. «Prenons l’habitude, ça fait sens de savoir si on n’a pas été infecté, notamment au moment de rendre visite à quelqu’un», a glissé Paulette Lenert, ministre de la Santé, vendredi. «Ils sont disponibles en grande distribution mais le coût peut être un frein. Nous voulons qu’ils soient accessibles le plus largement possible», a conforté le Premier ministre, Xavier Bettel.

Une commande de 14,5 millions d’autotests a été passée via l’Union européenne. Rappelons que 500 000 avaient été commandés à l’automne dernier. Pour l’heure, pas de détails sur leur répartition, mais une large proportion sera destinée gratuitement aux entreprises, aux hôpitaux et maisons de soins, au monde sportif, à la culture mais aussi à l’Horesca. «Il s’agit de retrouver, aussi, de la proximité dans ces lieux de vie», explique Paulette Lenert. Dans les écoles, l'ambition affichée est même de pouvoir réaliser deux autotests par semaine.

«Plus fiable positif que négatif»

Ces autotests rapides ne sont pas fiables à 100%, Xavier Bettel et Paulette Lenert ont évoqué cette limite. Avant d’insister: «Mais c’est une bonne méthode additionnelle aux gestes barrières. Il faut encourager chacun à le faire régulièrement». Si le test est positif, alors on s’isole. S’il est négatif mais qu’un doute persiste, le mieux est de le compléter par un test PCR. «Le test rapide est plus fiable quand il est positif que négatif», a développé Paulette Lenert.

Déclarer son résultat d’autotest n’est pas obligatoire mais «fortement recommandé», et possible en ligne. Les autotests s’inscrivent de manière plus globale dans la stratégie du gouvernement, à savoir contenir l’épidémie pour retrouver au plus vite une totale normalité.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)