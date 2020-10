Pourquoi le taux de mortalité est-​​il si bas en Inde?

L’Inde, avec son 1,3 milliard d’habitants, a franchi dimanche le seuil des sept millions de cas de contamination au coronavirus. Elle est le deuxième pays au monde en nombre de cas derrière les États-Unis, mais compte pourtant moins de morts que d’autres pays très touchés.Ce taux de mortalité particulièrement bas étonne les experts. Plusieurs hypothèses pourraient l’expliquer.

L’Inde a une population jeune, avec un âge médian de 28,4 ans, selon le rapport de l’ONU, sur la population mondiale. Par comparaison, l’âge médian en Suisse est de 42,5 ans. En France, dont la population est similaire sur ce point (42,3 ans), on compte près de 700 000 cas et plus de 32 000 décès, pour un ratio de létalité apparent de 4,7%. Or, on sait que les personnes âgées sont plus exposées à décéder de la maladie infectieuse. D’autant qu’elles sont également plus susceptibles d’avoir des facteurs de comorbidité, comme le diabète ou l’hypertension.

Selon le gouvernement indien, le premier cas a été détecté dans le pays le 30 janvier. La barre des 100 cas a été atteinte à la mi-mars, toujours selon les autorités locales. Au même moment, la pandémie se répandait déjà dans toute l’Europe, avec plus de 24 000 cas et quelque 2 000 décès en Italie et environ 2 700 cas confirmés en Suisse (15 mars). Le Premier ministre Narendra Modi a décrété, à partir du 25 mars, un confinement national qui a fortement limité les déplacements. L’Inde a ainsi eu le temps, selon des experts, de se préparer à l’arrivée de la pandémie et les médecins de tirer les leçons d’expériences d’autres pays.

«Beaucoup des protocoles de soins étaient bien mieux stabilisés (à ce moment-là), qu’il s’agisse de l’utilisation d’oxygène ou de celle des soins intensifs», explique Anand Krishnan, professeur à l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) de Delhi. Selon le virologue T. Jacob John et d’autres experts, il est possible que des maladies infectieuses antérieures comme la dengue, endémique en Inde, aient donné à la population un certain niveau d’anticorps pour se protéger du coronavirus. D’autres estiment également plausible que l’exposition à d’autres coronavirus moins virulents ait donné à la population une certaine immunité croisée. Mais tous les experts s’accordent sur la nécessité de plus amples recherches sur la question.

Sous-évaluation

Tous les décès et toutes les causes des décès ne sont pas systématiquement répertoriées en Inde. Un problème d’autant plus important en régions rurales, où vit 70% de la population. Beaucoup de décès dans ces zones ne sont pas enregistrés sauf s’il y a eu hospitalisation. Durant la pandémie, ce phénomène s’est accentué: dans plusieurs villes, les bilans fournis par les municipalités et ceux des cimetières et crématoriums ne collent pas. Des critiques accusent certains États d’avoir délibérément incriminé d’autres maladies pour des décès du Covid-19.

«Notre système de surveillance des décès (...) omet déjà de nombreux décès à la base. Un décès sur cinq seulement est enregistré avec une cause déterminée», explique Hemant Shewade, expert en santé publique à Bangalore. Selon lui, il est probable que de nombreux décès liés au Covid-19 n’aient pas été enregistrés: des études gouvernementales utilisant des tests sérologiques montrent que le nombre de personnes infectées est dix fois supérieur aux chiffres officiels, ce qui signifie que les morts de la maladie pourraient avoir été sous-déclarés, ajoute-t-il.

Une plus grande précision des bilans est possible en augmentant les tests, en enregistrant mieux les décès et les autopsies de victimes présumées, selon les experts. Suivre la surmortalité – le nombre de décès par rapport aux chiffres «normaux» – ainsi que les décès à domicile pourrait également être utile, pense M. Shewade. À Bombay, ville indienne la plus frappée par la pandémie, la municipalité a ainsi découvert qu’en mars-juillet le nombre de décès a dépassé de 13 000 celui de l’année dernière à la même période, soit deux fois le nombre officiel de décès liés au coronavirus sur la période, selon le quotidien The Indian Express.

