Payé, il reçoit dix injections en un jour

Le Ministère de la santé néo-zélandais a ouvert une enquête après qu'un homme s’est fait vacciner contre le Covid-19 à dix reprises en une seule journée, ont rapporté samedi différents médias locaux du pays. L’homme aurait été payé par plusieurs personnes pour usurper leur identité et recevoir le vaccin à leur place, ces dernières passant ainsi outre les exigences sanitaires.

Citée par «Stuff», la responsable du programme de vaccination néo-zélandais contre le Covid-19, Astrid Koornneef, a déclaré être «consciente du problème»: «Nous prenons cette affaire très au sérieux et travaillons avec les agences appropriées.» «Avoir un statut vaccinal inexact vous met non seulement en danger, mais aussi vos amis, votre famille et votre communauté, ainsi que les équipes de soins qui vous traitent maintenant et à l'avenir», a-t-elle par ailleurs souligné. Le Ministère de la santé n’a pas précisé dans quelle ville l’infraction avait eu lieu.

Quels risques médicaux d’un surdosage?

L’immunologiste Helen Petousis-Harris a expliqué au «New Zealand Herald» que le comportement de cet homme était «incroyablement égoïste» et a déploré que des personnes profitent de quelqu’un ayant besoin d’argent pour éviter de se faire vacciner. Selon Petousis-Harris, il est peu probable que l’homme ait pris de gros risques pour sa santé, même s’il a dû se sentir mal le lendemain en raison d’une forte réponse immunitaire; seuls risques, prévient-elle, c'est de multiplier les effets secondaires. «On sait qu’à l’étranger des gens ont déjà reçu par erreur les cinq doses entières présentes dans un flacon au lieu de les diluer […], on sait que d’autres erreurs de vaccination ont été commises et que cela n’a pas entraîné de problème à long terme», a-t-elle ainsi déclaré.

Plus prudente, une immunologiste de l’Université d’Auckland a de con côté expliqué à «Stuff» qu’il n’existait pas de données sur les conséquences d’un si grand nombre d’injections en une seule journée: «Ce n’est vraiment pas recommandé, nous n’avons pas d’informations quant aux effets secondaires produits par une telle quantité de vaccin.» Astrid Koornneef du Ministère de la santé a pour sa part exhorté les personnes «ayant reçu plus de doses de vaccin que ce qui est recommandé» à «aller consulter un médecin aussi vite que possible».

(L'essentiel/vja)