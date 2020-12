«La deuxième vague est arrivée ainsi en Europe»

L’été a commencé lundi au Brésil, et les températures atteignaient déjà allègrement les 38 degrés dimanche, dernier jour du printemps. Avide d’eau salée et de sable chaud, la population de Rio de Janeiro s’est ruée sur les plages, oubliant toute distanciation sociale et autres précautions sanitaires. Professeur à l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), l’épidémiologiste Roberto Medronho souligne que c’est la première fois que Rio affronte le Covid-19 en été. Une période où, avec la chaleur, les gens ne restent généralement pas à la maison.

Le scientifique, qui tire un parallèle entre la situation actuelle au Brésil et ce qui s’est passé cet été en Europe, ne cache pas son inquiétude. «Nous commençons l’été, et malheureusement ce que nous avions prévu se produit: les gens se rassemblent sur les plages, dans les bars, les restaurants et les fêtes. C’est exactement comme cela que la deuxième vague est arrivée en Europe», explique-t-il à O Globo.

Le Brésil a enregistré à ce jour 7 238 600 infections au Covid-19, soit le troisième plus grand nombre au monde, derrière les États-Unis et l’Inde. Avec 186 764 décès dus à ce virus, le Brésil est le deuxième pays le plus touché dans le monde. À Rio, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics à tout moment. Le gouvernement de Rio de Janeiro a cependant assoupli le règlement sur les plages.

Alors qu’une saison balnéaire à haut risque commence au Brésil, Jair Bolsonaro continue de minimiser les dangers que présente le coronavirus, même après avoir été infecté par le virus en juillet. Le président brésilien refuse de se faire vacciner, et a déclaré samedi qu’il ne pensait pas que la ruée mondiale sur un vaccin était justifiée parce que l’épidémie arrive, selon lui, à son terme.

