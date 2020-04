ArcelorMittal livre du matériel aux soignants

À la demande des autorités sanitaires espagnoles, l'équipe de recherche et développement d'ArcelorMittal, basée à Avilés, en Espagne, a réalisé «en deux jours» deux modèles d'écran de protection pour le visage, imprimable en 3D. Le premier se fixe à la tête et l'entreprise, qui utilise ses solutions d'impression destinées normalement à la production d'acier, a d'ores et déjà pu en distribuer 350 aux personnels soignants des hôpitaux de la région des Asturies (nord-ouest de l'Espagne). 300 autres ont été livrés aux employés d'usines. «Nous espérons en produire 4 000 la semaine prochaine, chacun coûtant moins de 5 euros», précise ArcelorMittal, dans un communiqué.

Le second modèle de masque facial se fixe à un casque et doit être principalement utilisé dans les usines du groupe: «ArcelorMittal travaille actuellement avec un certain nombre de partenaires externes pour permettre la production à grande échelle». Rappelons que la société industrielle, dont le siège social est à Luxembourg, travaille aussi sur un projet de ventilateur imprimé en 3D pour accompagner les soins de malades graves du coronavirus. Les ventilateurs ont été réalisés en quelques jours seulement et «font actuellement l'objet d'essais et de tests de sécurité».

(nc/L'essentiel)