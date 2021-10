«Le CovidCheck est une offense aux libertés»

« On a vu la mobilisation grandir, on veut être solidaires», témoignent Yvan et Geena. Une quatrième marche blanche silencieuse contre les mesures sanitaires et pour la «liberté de choix» se tenait vendredi soir, de la Philarmonie au Kirchberg, jusqu’à la place Guillaume II. Alors que la précédente édition avait mobilisé entre 3 000 à 4 000 personnes il y a deux semaines, la police estimait ce vendredi qu’il y avait au départ du cortège «au moins 3 000 personnes».

«Il faut attendre le comptage à la fin du cortège pour avoir un chiffre fixe», précisait-t-elle. Du coté des organisateurs, on attendait aussi la fin de la marche pour se prononcer sur la mobilisation.

Ambiance calme

Quoi qu’il en soit, l’ambiance était calme à la Philarmonie. Certaines personnes étaient venues avec leurs enfants. Les manifestants, invités à s’habiller en blanc, tenait également des ballons blancs. Yvan arborait également une pancarte. «Nous sommes jeunes et sommes contre la mise en place du CovidCheck, dit-il. C’est une offense aux libertés». D’autres personnes rencontrées dans la foule s’en prenaient au vaccin.

«Il ne doit pas être administré aux enfants, c’est dangereux pour eux», estime une femme, qui préfère rester anonyme. Le cortège a pris le départ vers 19h30. Des bougies devaient être déposées le long du parcours, à des «endroits symboliques».

(L'essentiel/Olivier Loyens)