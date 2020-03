La nounou forcée à entrer sans l'enfant de 4 ans

Ce week-end en Suisse, un couple qui travaillait a fait garder son enfant de 4 ans par la nounou. Cette dernière a même été missionnée pour aller faire quelques courses pour la famille. Mais, face aux mesures de distanciation sociale imposée dans le pays pour faire face au coronavirus, la nounou n'a pas eu le droit d'entrer dans le supermarché avec l'enfant.

«La sécurité a interdit à mon fils de 4 ans l'accès au magasin», dénonce la mère de famille, encore sous le choc, à nos confrères en Suisse. Faute de place à l'intérieur, la nounou a donc dû laisser l'enfant à l'entrée du supermarché, sous la surveillance d'une employée.

Une personne pour 10 mètres carrés

«Depuis la semaine dernière déjà, nous n'autorisons qu'une personne pour 10 mètres carrés dans un magasin, personnel compris, explique un porte-parole du commerce en question. Aux heures de pointe, il y a le risque en effet qu'une seule personne par ménage soit acceptée dans le magasin».

Il précise que les enfants en bas âge sont aussi compris dans le décompte, avant d'ajouter qu'il peut y avoir des différences d'une filiale à l'autre. L'application des directives nationales incombe aux gérants et aux coopératives régionales: «Certaines succursales sont très petites, il est aisé de compter le nombre de clients. D'autres sont très grandes et un système strict doit être mis en place. Pour garantir la distanciation entre les clients, si vraiment on ne peut pas faire autrement que de faire ses courses accompagné d'un enfant, alors celui-ci doit si possible s'asseoir dans le caddie, ou rester proche du parent».

Dans le cas du supermarché de Fribourg, où a eu lieu la mésaventure, «la sécurité a demandé à cette dame si elle allait acheter des fruits ou des légumes, ce qui était le cas. Comme le rayon en question ne peut recevoir que cinq personnes à la fois et que, ce samedi-là, il y avait déjà une longue file d'attente, toute personne accompagnée a été priée d'entrer seule ou de revenir plus tard». L'enseigne se dit toutefois désolée si cette personne s'est sentie lésée et l'encourage, pour une prochaine fois, à essayer de venir en dehors des heures de pointe.

(L'essentiel)