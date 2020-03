«Ne pleure pas, moi aussi j'aimerais être avec toi»

Partout dans le monde, des couples sont séparés par le coronavirus. C'est le cas de Lauren et Bob, deux Américains filant le parfait amour depuis 62 ans. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Lauren vit dans un centre spécialisé, où elle a été placée en isolement depuis le début de la crise sanitaire. Les visites étant interdites, son époux vient la voir tous les jours et converse avec elle à travers la fenêtre.

À chaque fois qu'il retrouve sa femme, Bob lui explique calmement pourquoi il ne peut pas être à ses côtés. Alicia Barber a immortalisé cet échange bouleversant entre ses grands-parents: «Moi aussi j'aimerais être avec toi. Mais il y a ce nouveau virus qui circule. C'est pour cette raison que tout le monde porte un masque et reste éloigné des gens. C'est la meilleure solution que l'on ait», répète le retraité à sa tendre moitié. Comprenant qu'elle ne peut pas être avec son mari, Lauren fond en larmes et insiste pour le rejoindre. «Ne pleure pas! Non, tu ne peux pas sortir et je ne peux pas entrer», insiste Bob.

Publiée sur le réseau social TikTok, la vidéo d'Alicia a ému des millions d'internautes. La jeune femme explique à BuzzFeed que sa grand-maman vit dans un centre spécialisé depuis un an, sa maladie étant devenue ingérable pour sa famille. Avant la crise sanitaire, Bob passait le plus clair de son temps avec sa dulcinée: il partageait ses repas avec elle et les autres résidents, l'aidait à se changer et la bordait. Un rituel auquel il a dû renoncer, la mort dans l'âme.

«Nous nous sommes toujours amusés ensemble... même quand nous avons dû affronter des obstacles comme des difficultés financières», confie Bob.

De son côté, Alicia précise que sa grand-maman ne réagit pas toujours de la même manière lorsque son époux vient lui rendre visite et qu'il lui rappelle ce qui se passe dans le monde. «Leur histoire d'amour est vraiment unique et je suis heureuse que tant de gens aient pu en avoir un aperçu. Les temps sont durs, mais j'espère que cette vidéo aidera les gens à comprendre qu'il est important de suivre les règles de distanciation sociale», conclut Alicia.

