Les restaurateurs de Prague se rebellent

Par un après-midi froid et brumeux, la longue guirlande de chopes de bière s’étirait sur le trottoir entre le centre historique de Prague, la capitale tchèque et le siège du gouvernement. «Nous sommes ici parce qu’on est vraiment désespérés et à bout, physiquement et psychiquement», a expliqué Jiri Janecek, organisateur de la manifestation.

Le patron de la petite brasserie Maly Janek, du sud de Prague, fustige la décision prise à trois reprises par le gouvernement depuis mars de fermer les restaurants. «Le gouvernement a déclenché une pandémie bien plus meurtrière, celle de la pauvreté, du chômage et de l’effondrement des entreprises», insiste-t-il, tout en déplorant le faible niveau des compensations gouvernementales.

Pauvreté et chômage

Confronté à un nouveau pic des contaminations, le gouvernement tchèque a fermé les restaurants, les pubs et les bars peu avant Noël, seulement autorisés à vendre des plats à emporter. Les restaurants dans ce pays, connu pour la plus forte consommation de bière par habitant au monde, avaient été fermés lors de la première vague de l’épidémie au printemps, puis durant une bonne partie de l’automne.

Membre de l’UE, fort de ses 10,7 millions d’habitants, la République tchèque a enregistré plus de 740 000 cas confirmés de Covid-19, dont près de 12 000 décès, depuis mars.

(L'essentiel/afp)