«Il n'y aura pas de "tracking" au Luxembourg»

«Je n'aime pas cette idée», a souligné Xavier Bettel ce vendredi. En Corée du Sud et en Chine, où l'épidémie de coronavirus a été maîtrisé, un «tracking» a été mis en place. Ainsi, des applications créés par des Sud-Coréens ou par le gouvernement chinois ont permis aux citoyens de savoir en quelques secondes, par géolocalisation, si une personne infectée par le virus se trouvait près d'eux. Nationalité, sexe, âge, lieu(x) de visite médicale et date où la contamination a été confirmée... Mis à part le nom et le prénom, les données de chaque contaminé étaient disponibles. En France, huit personnes sur dix sont favorables à la création d'une application de ce type pour combattre la pandémie, selon les résultats d'un sondage publié mardi.

Mais pour le Premier ministre luxembourgeois, «la distanciation sociale entre les personnes ne doit pas être obtenue n'importe comment. Cette mesure est possible ailleurs mais le Grand-Duché ne dispose pas de base légale pour le faire de manière systématique et obligatoire. Si une personne est testée positive, on prévient l'entourage, mais faire cela avec une application, cela ne me convient pas». «Il faut tenir compte de la protection des personnes», a appuyé de son côté Paulette Lenert, la ministre de la Santé.

Xavier Bettel a ajouté que cette idée pourrait néanmoins être discutée, si seulement les médecins conseillent au gouvernement de la mettre en oeuvre. «Mais rien n'est en cours pour le moment», a conclu Paulette Lenert.

(ol/Lesssentiel )