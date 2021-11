Le variant Omicron, «un risque mondial très élevé»

Le nouveau variant Omicron du coronavirus présente «un risque très élevé» au niveau mondial a mis en garde l'OMS, lundi, tout en soulignant les nombreuses incertitudes qui entourent encore la dangerosité et la transmissibilité du variant. «À ce jour, aucun décès associé au variant Omicron n'a été rapporté», souligne l'Organisation dans un document technique publié lundi, qui donne également des conseils aux autorités pour tenter de juguler la diffusion du nouveau variant.

«Étant donné les mutations qui pourraient conférer un potentiel d'échappement à la réponse immunitaire tout comme possiblement donner un avantage en termes de transmissibilité, la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée», indique l'organisation alors que la liste du nombre de pays où il est détecté ne cesse de s'allonger, après des premiers cas repérés en Afrique australe en novembre.

