Elle s’éteint trois jours après sa sœur jumelle

Même la mort n'a pas pu séparer Emma et Katy Davis. Très fortement liées depuis leur naissance, les deux jumelles âgées de 37 ans ont succombé au coronavirus à trois jours d'intervalle. Toutes deux infirmières, les sœurs britanniques vivaient ensemble et avaient plusieurs problèmes de santé chroniques. Katy s'en est allée mardi dernier, et Emma est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi dans le même hôpital, à Southampton.

«Elles ont toujours dit qu’elles étaient venues au monde ensemble et qu’elles le quitteraient en même temps», a confié leur sœur Zoé à la BBC. La jeune femme rend un vibrant hommage à Emma et Katy: «Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point elles étaient spéciales. Elles ont tout donné à leurs patients. Elles étaient exceptionnelles», a-t-elle ajouté.

«Elle nous manquera beaucoup»

Katy travaillait à l’hôpital pour enfants de Southampton. «Ses collègues la décrivaient comme une infirmière qui inspiraient les gens. C’était bien plus qu’un métier pour elle», explique Paula Hard, directrice générale de la Fondation de l’hôpital universitaire de Southampton. Sa sœur avait œuvré dans le même établissement jusqu’en 2013. «Elle était une excellente infirmière, calme et joyeuse, et une bonne leader», se souvient Gail Byrne, son ancienne supérieure.

Vendredi sur Facebook, le centre hospitalier où travaillait Emma s’est fendu d’un message en son honneur: «Hier soir, nous étions dehors à 20 heures pour applaudir nos soignants. C'était très émouvant pour nous car ces applaudissements étaient dédiés à notre collègue et amie Katy qui est malheureusement décédée mardi. Elle nous manquera beaucoup», peut-on lire en légende d’une vidéo.

