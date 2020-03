Des centres de soins avancés déjà très actifs

Quatre centres de soins avancés ont été disposés stratégiquement à la Rockhal à Belval (sud), Luxexpo The Box au Kirchberg (centre), au Däichhal à Ettelbruck (nord) et au centre culturel de Grevenmacher (est) pour quadriller au mieux le Luxembourg. Installés avec le soutien de l'armée, ils sont entrés en service au fil des jours depuis lundi, à chaque fois à 14h.

«Ils ont été créés pour répondre aux besoins de consultations pour les patients avec une suspicion de coronavirus, mais aussi pour les autres problèmes de santé», explique Pierre Hertz, le coordinateur de ces centres de soins avancés. Le fonctionnement a été rationalisé au maximum. «Quand le patient arrive, il y a d'abord une étape d'orientation pour aller dans une des deux filières», une pour les patients chez qui on suspecte le coronavirus et une pour les autres.

Plusieurs étapes

«Les règles de protection sont strictement identiques», affirme Pierre Hertz. Les patients sont munis de masques et le personnel médical dispose des protections requises: masques, gants, tenues adéquates... Ensuite, les patients, une fois triés, suivent un cheminement précis.

«Lors de la première étape, on prend leurs informations administratives pour pouvoir assurer le suivi. Dans une deuxième étape, une infirmière assure la prise des constantes, températures et autres», décrit Pierre Hertz. «Ensuite, un médecin examine le patient dans un box, en respectant toujours les règles de sécurité. Il a la possibilité de produire un certificat d'arrêt de travail si nécessaire, une ordonnance si besoin ou de prescrire un test de dépistage» du coronavirus. Si c'est le cas, le test est effectué immédiatement, sur place. Ensuite, le patient est orienté vers la sortie, soit pour rentrer chez lui, soit pour être pris en charge par ambulance, si son état de santé le nécessite.

Sur avis du médecin ou spontanément

De lundi, jour d'ouverture du premier centre de soins avancés à Luxexpo, à mercredi soir, après l'ouverture du centre de soins d'Ettelbruck, (la Rockhal a ouvert mardi, Grevenmacher se monte ce jeudi) 279 patients sont passés dans le parcours ainsi tracé. Et ce jeudi, 75 patients étaient déjà venus pour une consultation selon un pointage effectué à 11h. Pour les accueillir et les prendre en charge, 75 personnes travaillent en continu et en simultané. «Ils ont tous répondu à l'appel du gouvernement sur GovJobs», affirme Pierre Hertz. «Il s'agit de médecins et d'infirmiers, infirmières volontaires, de personnes des administrations ou qui n'ont aucune connaissance hospitalière ou médicale».

Mais qui peut aller dans ces centres de soins avancés? Tout le monde, en gros. «On s'est rendu compte que les cabinets médicaux n'étaient pas adaptés à la consultation normale dans un contexte de pandémie. Donc le patient peut d'abord se tourner vers la téléconsultation et là, le médecin va juger de la situation, et dire si la personne doit se tourner vers le centre de soins avancés ou a besoin d'une visite à domicile», explique Pierre Hertz. Mais les gens «peuvent aussi y aller spontanément». Tous seront pris en charge de la même manière organisée et sécurisée.

