La pandémie baisse dans le monde, sauf en Asie

Précisions d’analyses Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète qu’une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant fortement d’un pays à l’autre. Pour les statistiques par pays, l’analyse se limite à ceux d’au moins 500 000 habitants dont le taux d’incidence dépasse les 50 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants.

Les cas quotidiens divisés par deux

Les contaminations quotidiennes ont été divisées par deux depuis leur pic atteint il y a un mois (3,37 millions pendant la semaine du 21 au 27 janvier). Cette semaine, seule l’Asie voit sa situation se détériorer, avec 20% de contaminations en plus par rapport à la semaine précédente.

La situation s’améliore nettement dans toutes les autres régions: -39% au Moyen-Orient, -37% dans la zone États-Unis/Canada, -24% en Afrique et dans la zone Amérique latine/Caraïbes, -20% en Europe et -12% en Océanie.

Principales accélérations

Hong Kong est le territoire ayant enregistré la plus grosse accélération de la semaine (+331% par rapport à la semaine précédente, 7 600 nouveaux cas quotidiens). L’ancienne colonie britannique, qui voit ses contaminations exploser alors qu’elle avait réussi à appliquer une politique zéro-Covid jusque-là, a annoncé trois séries de tests PCR pour chacun de ses 7,4 millions d’habitants et des mesures de distanciation sociale plus sévères que jamais. Suivent la Nouvelle-Zélande (+187%, 2 500), la Corée du Sud (+85%, 121 900), le Vietnam (+71%, 55 000) et Singapour (+36%, 18 300).

Principales décrues

Le Kosovo est le pays ayant enregistré la plus forte décrue hebdomadaire (-61%, 200), devant l’Azerbaïdjan (-55%, 2 500), la Slovénie (-52%, 2 700), le Paraguay (-51%, 900) et le Pérou (-51%, 4 400).

Le plus de contaminations

L’Allemagne devient le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (164 600 cas quotidiens, -9%), détrônant la Russie (155 400, -17%). La Corée du Sud (121 900, +85%) prend la troisième place. En proportion de la population, le pays ayant recensé le plus de nouveaux cas est de nouveau le Danemark (3 612 pour 100 000 habitants) cette semaine, devant la Lettonie (3 558) et l’Estonie (2 789).

Décès

Au plan mondial, le nombre de décès quotidiens poursuit sa décrue (-10%, 9 348 morts par jour). Les États-Unis recensent en valeur absolue le plus grand nombre de décès quotidiens, 1 905 par jour cette semaine, devant le Brésil (784) et la Russie (772). En proportion de la population, le pays ayant enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée, est la Bulgarie (7,5 morts pour 100 000 habitants), devant la Géorgie (7,3) et la Hongrie (7,2).

