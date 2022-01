Ces symptômes méconnus du Covid-​​19

«Ah, mais c’est le covid qui t’a fait ça?» Voilà ce que de plus en plus de gens atteints du covid ont pu entendre ces dernières semaines. Car outre les effets grippaux bien connus et la fameuse perte du goût et de l’odorat, un certain nombre de symptômes moins attendus entrent sous le feu des projecteurs. Certains sont de vrais signaux d’alarme trop souvent ignorés.

Éruption cutanée

Des plaques rouges sur tout le corps, apparues en une nuit: oui, c’est bien le covid qui peut provoquer cela, confirme le Dr. Luc Ho. Elles disparaissent normalement toutes seules, mais crèmes et antihistaminiques peuvent aider en cas de démangeaison.

Des zona ont également été documentés, après la maladie mais également après le vaccin, comme résultat de la stratégie de défense du corps.

Gène buccale

Aphtes et ulcères buccaux peuvent apparaître en lien avec le virus, de la même manière que pour une angine par exemple. Leur apparition n’est pas propre à la maladie, mais un effet collatéral de l’inflammation provoquée par le Sars-Cov-2.

Otite

Surtout chez les enfants, mais également chez les adultes, une inflammation comparable à l’otite a été constatée à plusieurs reprises. Cela rappelle l’importance de se faire tester même si ses symptômes ne ressemblent pas aux «cas d’école» du covid.

Perte de cheveux

Une brosse à cheveux qui emporte tout sur son passage peut aussi être la conséquence du covid. Selon le Dr. Ho, cet effet est toujours en lien avec l’inflammation causée par ce virus qui, comme d’autres stress majeurs, provoque un choc pour le corps.

Ongles blancs, lèvres bleues

Rien à voir avec les engelures constatées lorsque le système immunitaire surréagit à l’attaque du virus. Ce symptôme est plus inquiétant que les précédents, particulièrement pour les personnes âgées. Il est en effet le signe d’un manque d’oxygène dans le sang, et peut être suivi rapidement d’une grave décompensation. Chez les seniors, cette hypoxie silencieuse peut aussi apparaître sous la forme d’une perte d’appétit ou d’une certaine confusion, effet difficile à détecter comme symptôme du Covid. Pourtant, c’est un signal grave à ne pas ignorer. Cette hypoxie silencieuse serait plus fréquente avec le variant Omicron.

Yeux fatigués et conjonctivite

Même si une longue journée de travail devant un ordinateur peut aussi en être la cause, il ne faut pas sous-estimer l’apparition de symptômes comme les yeux rouges ou fatigués, sensibles à la lumière, larmoyants ou douloureux; ils peuvent aussi découler d’une infection au Covid.

Dérèglement menstruel

Effet désormais connu du vaccin contre le coronavirus, la maladie elle aussi peut dérégler le cycle menstruel des femmes, provoquant des variations dans la durée ou l’intervention des règles. «C’est cependant auto-résolutif, rassure Luc Ho. Et aucun effet négatif n’a été documenté sur la fertilité». Un nombre important de fausses couches a cependant été constaté en lien avec une infection au Covid.

Symptômes de la gastro

Pour un certain nombre de gens, le Covid se déroulera plus ou moins comme une gastro: perte d’appétit, nausée, diarrhée, vomissement…

Cystites et pyélonéphrites

Ce ne sont en réalité pas des cystites ou des pyélonéphrites qui se déclenchent chez certains patients atteints du Sars-Cov-2, mais les symptômes qu’ils subissent peuvent être les mêmes. «Je suis en train de suivre un jeune patient de 18 ans qui a développé une endothélite rénale sur Covid-19 avec un saignement périnéal important», rapporte le Dr. Ho.

(L'essentiel/Pauline Rumpf)