Mikel Landa achève son «home-​​trainer» à la hache

Historiquement, la communauté des cyclistes est très active sur Twitter. Mais de là à aller taper les 300 000 vues en moins de 20 heures, il y a tout de même un pas. C'est pourtant l'exploit réussi par l'Espagnol Mikel Landa, qui a légèrement fondu un boulon sur son réseau social à l'oiseau bleu, jeudi.

On y voit le coureur de l'équipe Bahreïn-McLaren s'attaquer gratuitement à ce qui sert à tenir son vélo pour s'entraîner en mode confinement. L'Ibère y va à la hache et a accompagné le tout d'une musique et surtout d'un clip psychédéliques.

Il faut dire que les cyclistes sont normalement des animaux d'extérieur et que le confinement peut avoir sur eux des effets secondaires un peu improbables. Cette vidéo en est une nouvelle preuve. Landa avait réussi un bon début de saison et sa forme du moment ne lui sert plus à grand chose. Sauf à nous faire rire, peut-être...

(L'essentiel/rca)